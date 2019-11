Tras su expulsión, el concursante ha tenido que enfrentarse a sus imágenes dentro del concurso. Y, como era de esperar, su entrevista no ha sido nada fácil. El ex guardia civil ha tenido que hacer frente a las numerosas críticas que su paso por el concurso ha generado en el exterior. Y es que, en el plató, le estaba esperando uno de sus mayores enemigos en el reality, Kiko Jiménez. Eso sí, el ex de Rociíto tenía una gran escudera para defenderlo, su hija Rocío Flores que no ha dudado en sacar la cara por él ante los ataques del ex novio de Gloria Camila. Atentos al enfrentamiento.

"Estas fuera porque has basado tu concurso en hablar de tu exmujer", comentó Jiménez muy decepcionado con el paso por el reality de Flores. "¿Y desde cuando llevas aquí? Lo que tienes en tu cuerpo es veneno", le dijo el recién expulsado. "Sabiendo que Estela estaba casada con este señor debías haber dado un pasito para atrás. Vas tú a enseñarme...", siguió Antonio David.

"Llevo 20 años peleando con miuras más grandes que tí y miedo no me das ninguno. Llevo 20 años hablando con la verdad en la mano, documentada y con papeles. Se me caería de vergüenza decir cosas que tu has dicho. No tienes vergüenza ni como para entrar por esa puerta", concluyó el ex Guardia Civil. "Solo conocemos tu verdad porque Rocío Carrasco lleva en silencio toda la vida, ya te has encargado tú de contarlo todo", replicó el novio de Sofía Suescun.