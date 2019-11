El presentador de televisión se ha despedido de las concursantes de 'GH VIP 7'. Y es que el comunicador deja de presentar temporalmente el programa de televisión para enfrentarse a una nueva intervención quirúrgica. El periodista, que compartió esta información en su Instagram, ha querido decírselo a las últimas habitantes de Guadalix de la Sierra. Y, como era de esperar, la reacción no se ha hecho esperar. Sin ninguna duda, la que peor ha recibido la noticia ha sido la colaboradora de 'Sálvame', íntima amiga del presentador de televisión. No obstante, todas le han mostrado su apoyo ante esta situación.

"No estaré en las próximas semanas, me tienen que operar, pero ojalá pueda estar con vosotras en la final. Quiero daros las gracias por esta edición histórica, os seguiré viendo desde casa, gracias por todo", fueron las palabras con las que Jorge se despedía de las concursantes. Y, como era lógico, Mila Ximénez no pudo aguantar las lágrimas ante esta información.



"Es algo programado y en principio no tiene tanta importancia como la primera. Mila, te quiero tranquilizar, no te preocupes, a ver qué pasa. No sé cuando nos veremos, pero tranquila", le dijo Vázquez ante el bajón de la periodista del corazón. "Te quiero mucho, no lo olvides. Tienes todo mi apoyo y me da rabia no estar contigo", aseguró la ex de Manolo Santana muy emocionada por esta triste noticia.