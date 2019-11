View this post on Instagram

Felicidades a mi princesa 👳🏽‍♂️👸🏽💘!! Hoy es un día muy especial ya que cumple años la mujer de mi vida, gracias por estar a mi lado en las buenas y en las malas, gracias por tener una sonrisa siempre para mi, gracias por tu comprensión, gracias por hacer caso a tu corazón y sobre todo gracias por llegar a mi vida ya que contigo se lo que es el amor. Te amo @isapantojam eres mi vida entera , este es el segundo cumpleaños que celebramos juntos, por este y por muchos mas mi vida kanb3ik 👳🏽‍♂️🖤💘🥂🌹 21/01/19 por siempre y recuerda solo tu y yo sabemos lo que tenemos 🥰