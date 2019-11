El actor Can Yaman ha desatado la locura durante su visita a Madrid.

Se ha convertido en el galán de moda gracias a su papel en la telenovela 'Pájaro soñador'.



Desde el fenómeno de la conocida serie ‘Pasión de Gavilanes’ no habíamos visto nada igual. Para quien aún no lo sepa, Can Yaman es el protagonista de ‘Pájaro Soñador’, la telenovela turca que ha emitido el canal Divinity. Can viajó hasta España la semana pasada para participar en el programa de Telecinco ‘Volverte a ver’. El actor creía que iba a ser una cita de trabajo sin más, algo tranquilo. ¡Qué iluso! ¿De verdad pensaba que con ese cuerpo y ese pelo iba a pasar desapercibido?

Nada más lejos de la realidad: fue aterrizar en el aeropuerto de Madrid y se desató la locura: todas querían estar a centímetros de su ídolo, hacerse fotos con él… Si no es por la Policía que tuvo que escoltarlo, aún está allí. “Las españolas son muy pasionales”, comentaba entre sorprendido y halagado Can. “Es cierto que no puedo ni comer tranquilo, soy consciente del interés que despierto, pero me gusta estar cerca de mis fans”, explicó.

¿Cómo es su mujer ideal?

Lo mejor es que Can Yaman nos contó una buena noticia: “Hasta ahora, no me he enamorado en la vida real, sólo en la ficción”, confesó. ¿Y cómo es tu mujer ideal?: “Graciosa, sincera y que no se estrese”. ¿Lo dirá por la que se ha montado durante sus tres días en España? Aunque se la relacionaba con Demet Özdemir, su compañera en la serie 'Pájaro soñador', en realidad está soltero.

¿Cuál es su pasado?

Empezó trabajando como abogado, después de estudiar la carrera en la universidad de Estambul gracias a una beca deportiva de baloncesto, y ha terminado en el mundo de la interpretación. Can Yaman se ha convertido en el galán turco de moda gracias a su papel en la telenovela 'Pájaro soñador'. Pero lleva desde 2014 trabajando como actor.

A sus 30 años, recién cumpliditos, el chico tiene un impresionante físico, del que presume en sus redes sociales y de lo que nosotr@s nos alegramos. ¡Será por abdominales! Con ese body cómo no va a levantar pasiones...



Pero para lucir ese cuerpazo, Can Yaman se lo curra y mucho. Practica crossfit y boxeo, y en cuanto a la moda, se considera un hombre con mucho estilo y ha coqueteado con el mundo de la moda como modelo.