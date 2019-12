Arantxa de Benito ha vuelto a creer en el amor con Jairo.

El empresario se lleva de maravilla con los hijos que ella tuvo con Guti.

Arantxa de Benito acaba de cumplir los 50, pero sigue con la ilusión de una quinceañera. Parte de la culpa la tiene Jairo, un hombre que entró en su vida cuando acababa de dejarlo con Agustín Etienne. La pareja posó en la presentación en Barcelona de Fagron Nutrigen, un novedoso test genético. “El amor me da muchas alegrías. Jairo es un señor, un buen padre, simpático e inteligente”, confesó. Además, la empresaria añadió: “Es un hombre que me deja mi espacio. Me cuida muchísimo y puedo ser yo misma”. Sobre Guti y Romina, Arantxa prefirió no decir ni mu…

Jairo, totalmente integrado en la familia de Arantxa



El 6 de noviembre, Arantxa celebraba los 50 llevándose a toda la familia a cenar por Madrid. Jairo también estuvo en el restaurante y demostró que se lleva de maravilla con Zaida y Aitor, los dos hijos que la empresaria tuvo con Guti, el ex jugador de fútbol que ahora entrena al Almería, equipo que juega en la Segunda División de la Liga Española.

Agencias

Arantxa y Guti se casaron en 1999 y estuvieron casados hasta 2009. Cuando firmaron el divorcio, tardaron seis meses en hacerlo público a través de un comunicado que emitió el futbolista pidiendo respeto para su familia.

Este verano Arantxa reveló en televisión que sus retoños no tenían casi relación con su padre desde que la presentadora y modelo Romina Belluscio entró en su vida.

Agencias

Romina y Guti empezaron a salir en 2001, se casaron en 2016 y tienen un hijo en común. Se llama Enzo y nació en 2013.