Alejandra Rubio se sincera: ¿La mantienen sus padres?

¿Prefiere playa o montaña? ¿Cómo se lleva con sus padres? ¿La mantienen económicamente? ¿Se ha operado de algo? ¿Cuánto pesa? ¿Quiere ser madre? ¿Tiene pensado pasar por el altar con Álvaro? ¿Perdonaría una infidelidad? ¿Tendría algo más que una amistad con una chica? Alejandra Rubio se ha puesto a merced de sus seguidores dejando que le preguntasen lo que quisieran y ella, sin tapujos, lo ha respondido todo en su nuevo vídeo para Mtmad. Ha aclarado, antes de nada, que sigue con Álvaro Lobo, y es que muchos eran los rumores de ruptura dadas las pocas imágenes que últimamente ambos comparten de su vida en común, pero ella misma ha querido aclarar que a penas comparten tiempo juntos por temas laborales y que cuando lo hacen no piensa en hacerse fotos. Además, asegura que lo que más valora es la "lealtad y fidelidad": "Gracias a Dios mi Álvaro lo es", lo que tiene claro es que "jamás perdonaría una infidelidad".

Ha hablado, además, de su vida independiente y es que con solo 19 años Alejandra ya vive con su chico y asegura mantenerse sola completamente, excepto la universidad, que se la paga su padre: "El resto yo me lo pago todo, como tiene que ser, que he sido yo la que ha decidido irse de casa". Y es, precisamente, una de las cosas por las que se siente más afortunada: "Tengo mucha suerte de tener un trabajo, estudiar, tener mi casa propia... Soy una tía super afortunada y lo valoro muchísimo".

mtmad

Lo que parece que no tiene tan claro es a qué quiere dedicarse, si será abogada, trabajará en televisión... De momento, eso sí, descarta participar en 'Supervivientes'. Lo que sí sabe sobre su futuro es que quiere casarse y tener hijos, aunque ha aclarado que no ahora, si no dentro de un tiempo.

Sobre su relación con su familia, asegura que su padre es como su "mejor amigo" al que le cuenta todo, que su abuela es una de las personas "más importantes de mi vida" y que a con su madre, aunque discute, tiene una "buenísima relación", al igual que con su tía Carmen Borrego.

mtmad

La hija de Terelu Campos ha sido muy sincera a la hora de hablar de su físico, algo sobre lo que sus seguidores le preguntan casi a diario, y ha confesado que pesa 43 kilos, pese a saber que podrían criticarla duramente: "Me iba a ahorrar esta pregunta porque me vais a machacar, sí, estoy delgada, pero no tengo ningún problema, es mi constitución". Además, ha desvelado que no se ha operado de nada, ni siquiera por temas de salud, aunque confiesa que no le gusta demasiado su nariz. Eso sí, lo que no va a cambiar es que le encanta vestir de negro aunque reciba muchas críticas por ello.