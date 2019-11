Pelayo Díaz se ha lanzado con una ronda de preguntas a través de las 'stories' de Instagram y parece que sus seguidores tenían muy claro las cuestiones que querían hacerle al diseñador. Lo más sorprendente es que Pelayo no se ha cortado un pelo y ha respondido con pelos y señales a todas las inquietantes preguntas. No es la primera vez que el influencer confiesa sus deseos de ser padre, pero en esta ocasión ha ido más allá, ¿Qué planes tiene de futuro?

GTRES

"Estamos deseando ser padres. Cuando tomemos la decisión seréis los primeros en saberlo. A mí me gustaría hacer un docu-film del proceso de cómo nos convertimos en padres", aseguraba el diseñador. Un proyecto que puede empezar muy pronto ya que ya son varios meses los que lleva admitiendo que quiere formar una familia junto a su marido, Andy McDougall, con el que hace poco celebró su primer aniversario. Además, no descarta vivir nuevas experiencias, como la entrada a algún reality.

Instagram

"Siempre me han gustado los realities y no tengo ningún tipo de prejuicio con este tipo de programas. Creo que sería muy divertido! ¿Os gustaría verme en uno?", cuestionaba a sus seguidores. ¡Pues claro que sí!, A nosotros nos encataría ver al diseñador dentro de la casa de Guadalix y conocerlo más en profundidad, ya que como ha respondido en otra de sus 'stories', "suelen pensar que soy borde o altivo y lo cierto es que tengo un punto de timidez o inseguridad que hace que en ocasiones me de vergüenza hablar o saludar". ¿Podría ser Pelayo Díaz uno de los concursantes de 'GH DÚO'?