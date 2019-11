El mundo de la música de Reino Unido está en shock. Los aficionados al concurso de 'Factor X' han despertado conmocionados con la noticia de la muerte de una de las ex concursantes del show, Ariel Burdett, en un contexto que aún se desconoce. Y es que el pasado 12 de noviembre su cuerpo apareció sin vida en su apartamento aunque no ha sido hasta unas semanas después que no ha trascendido la noticia a los medios de comunicación. La situación ha sorprendido tanto a su público como a la familia.

Después de una semana sin dar señales de vida, los trabajadores domésticos de Ariel y su familia se encontraban sumamente preocupados. Su casa de Leeds (Reino Unido) estaba cerrada y la joven de 37 años no cogía el teléfono a nadie así que decidieron acceder con un servicio de cerrajería que pudiera abrir la puerta sin necesidad de echarlo abajo. Cuando accedieron al piso se encontraron una macabra y aterradora escena y es que la cantante presentaba una herida mortal de arma blanca en el cuello por la que se había desangrado.

Factor X Reino Unido

Hacía 11 años que Ariel Burdett había actuado para el jurado de 'Factor X' compuesto en ese momento por Simon Cowell, Cheryl, Louis Walsh y Dannii Minogue. Su actuación comenzó de forma muy reivindicativa queriendo dejar claro que no se trataba de una más. "Hola. En primer lugar, para empezar, no soy un número, soy un ser humano", dijo al presentarse justo antes de hacer una actuación que ha quedado para el recuerdo del programa pero no por su buena valoración sino más bien lo contrario. "Es una completa y absoluta pesadilla" destacó uno de los miembros del jurado.