Tamara Falcó es una mujer única. Nadie daba un duro por ella, pero la hija de Isabel Preysler se ha convertido en la reina de los fogones, en la merecidísima cuarta ganadora de ‘MasterChef Celebrity’. “Soy tan feliz, quiero seguir cocinando todo el tiempo. Estoy muy agradecida al programa”, reconoció emocionada después de batirse con el actor sevillano Félix Gómez.

Tamara contó para la final con el apoyo de su familia. Y sin duda, fue uno de los momentazos de la noche, ver a Isabel Preysler y a Mario Vargas Llosa pisar el plató de Televisión Española para animar a su ‘cachorra’. “Su buena mano con la cocina la ha heredado de su abuela. Desde luego, de mí nada”, confesó divertida la ex mujer de Julio Iglesias. El premio Nobel de literatura también tuvo palabras para la hija de su novia: “Tamara lleva dos meses y medio centrada en la cocina. En casa estábamos totalmente sorprendidos, nos hacía unos platos riquísimos”.

Para alzarse con la victoria, la diseñadora sorprendió a los jueces, entre los que se encontraba Joan Roca, con un original menú en el que puso todo su corazón: ensalada homenaje a su madre, pichón con multiesférico de maíz y aire de chocolate y tarta de melocotón. Antes del veredicto, Jordi Cruz, con el que ha tonteado durante todo el concurso, quiso dedicarle unas sentidas palabras.

“Cuando llegaste pensé: a ver la niña pija qué va a hacer. No se va a tomar en serio el concurso. Se llaman prejuicios. Eres de las personas más nobles que he conocido en mucho tiempo y para mí has sido un descubrimiento bestial”, soltó ante una emocionada Tamara.



Ante estos piropos, normal que la chica le plantara un besazo en la boca cuando se alzó con el premio: 75.000 euros que irán destinados a Mensajeros de la paz. “Nunca había sido yo la que había besado a un chico. ¿A que es mono, mami?”, dijo la joven ante la atónita mirada de la Reina de corazones.

Isabel, con la emoción contenida, soltó: “Qué bien que hayas ganado. We are so proud (estamos muy orgullosos)”.



Además de con su madre y su pareja, Mario Vargas Llosa, Tamara contó con la presencia de su hermana Xandra Falcó.

Además, la radiante ganadora celebró un fiestón en casa de su madre para ver el último programa de MasterChef Celebrity y celebrar su merecida victoria.

A su casa acudieron algunos de sus ex compañeros de programa como Vicky Martín Berrocal, Los Chunguitos, Boris Izaguirre o Juan Avellaneda y amigos cercanos. Pero lo que no nos esperábamos es que ¡hasta la infanta Elena se animó a asistir a la celebración!

¿Quién nos iba a decir que veríamos a la Preysler bailar a ritmo de Los Chunguitos en su propia casa?

Tampoco faltaron a la fiesta Eugenia Martínez de Irujo junto a su marido, Narcís Rebollo y su hija Tana. Desde luego, una fiesta a la que nos hubiera encantado acudir.