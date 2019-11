Kiko Matamoros confiesa que Marta López es "un regalo de la vida"

El colaborador de 'Sálvame' se muestra muy tierno con su pareja

El colaborador de 'Sálvame', Kiko Matamoros, ha acudido junto a su pareja, Marta López, a la presentación del libro de Carlota Corredera llamado 'Hablemos de nosotras'. Durante esta presentación Matamoros ha aprovechado para hablar sobre feminismo y lo importante que es acabar con las ideas y comportamientos machistas. Un tema que Carlota aborda en su libro a través de varias entrevistas que ha realizado a diferentes personas. En este encuentro, hemos podido ver a un Kiko Matamoros mucho más tierno y romántico del que estamos acostumbrados a ver.

Gtres

Kiko Matamoros ha posado en el photocall muy agarrado de Marta López. La pareja se mostraba muy feliz y cómplice durante el evento de Carlota Corredera al que han decidido acudir para apoyar a la compañera de Matamoros en un día muy especial para ella.

El colaborador de 'Sálvame' ha aprovechado las preguntas de los periodistas para tener unas bonitas palabras hacia Marta. Unas palabras que parecen haber encantado a su pareja quien le miraba con gran emoción. "Tener al lado a Marta es un regalo de la vida", ha empezado diciendo Matamoros de su chica.

Además, ha querido sincerarse respecto a lo que siente por ella. "No importa la belleza exterior, que la tiene y mucha, sino lo bien que me encuentro a su lado, lo bien que me entiende y lo a gusto que estoy con ella", ha dicho un Kiko Matamoros al que hemos podido ver de una manera muy tierna con su chica, un aspecto del colaborador que normalmente no suele mostrar en televisión.

QMD

La pareja ha demostrado estar muy unida a pesar de las críticas que han recibido por su gran diferencia de edad. Ambos se muestran muy unidos en cada aparición pública y hace poco tiempo decidieron enseñar la vivienda a la que han decidido irse para comenzar su vida juntos.