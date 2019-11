Nando Escribano habla sobre la parálisis del sueño

El presentador pide a sus seguidores que le den consejos para sobrellevarlo mejor

El presentador de 'Cazamariposas', Nando Escribano, ha contado abiertamente durante su programa el problema que sufre desde que era adolescente y cómo intenta sobrellevarlo. Durante este espacio emitido en 'Divinity', Nando Escribano ha contado todos los detalles acerca de su trastorno. Una confesión que ha provocado muchas reacciones lo que hizo que poco después tuviese que hablar en su cuenta de Instagram para seguir contando m´s detalles y resolviendo dudas que tenían sus seguidores. Un problema que, según ha comprobado, no era muy conocido por muchas personas.





"Igual os da un poco de yuyu pero básicamente es que tu mente está despierta. A veces puedes abrir los ojos pero no puedes mover el cuerpo, no puedes hablar, no puedes gritar, no puedes mover ni un dedo", ha contado Nando Escribano. El presentador ha transmitido todas las sensaciones que se sufren cuando una persona experimenta una "parálisis del sueño". Además, ha confesado que son momentos muy duros donde se pasa peor si lo vives en soledad. "Es una experiencia muy angustiosa, sobre todo si estás solo, porque a veces dura tres o cinco minutos", seguía explicando a sus seguidores.

Nando Escribano ha comentado que existen varios niveles de parálisis del sueño y que él afortunadamente no suele experimentarlo muy a menudo. Otro de los detalles de este problema, es que algunas personas pueden tener visiones. "Yo solo tuve una de adolescente y otra hace un par de años", ha contado.

Lo que sí que suele sufrir de manera más constante son las pesadillas. El presentador ha reconocido que esto suele ser más constante y que la mayoría de veces sueña con sus padres.

Esta confesión le ha servido para darse cuenta de que existen muchas más personas con su mismo problema. Una información que ha querido aprovechar para pedir ayuda. "A ver si me echáis una mano porque llevo unos días que no duermo nada", ha pedido a todos aquellos que le han escrito contando que ellos están pasando por lo mismo que él.