Ayer comenzó la celebración de mis 20 años de matrimonio. Un periplo total que me ha organizado mi mujer @alaskaoficial y que comenzó con visita sorpresa a un hotel, acudir a la gran función teatral de @jorgecalvo_oficial ( que por cierto hoy cumple años) @maribelverdu @jorgeboschactor y @castropilar. Después visita al bingo Las vegas y más tarde a disfrutar del show de @iluminarias. Ahora recién desayunados nos disponemos a seguir. Viva una celebración!!!!