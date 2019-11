Adara confiesa que Gianmarco le hizo sentirse muy especial

La concursante se ha sincerado y ha contado que no era feliz en su relación con Hugo Sierra

La concursante de 'GHVIP 7', Adara Molinero, ha decidido abrirse por completo con sus compañeras de concurso tras recibir la visita de su padre. Durante la gala mantuvo una conversación con él que ha hecho que todo su concurso cambie. El padre de Adara le confesaba que las conversaciones que había tenido con el Maestro Joao se habían escuchado. Con esto, la concursante se daba cuenta de que toda España ya sabía los sentimientos que tenía por Gianmarco. Unas emociones que mantenía ocultas porque no quería hacer daño a nadie, según ella misma le confesaba a su padre.

Telecinco

Parece que ahora que sabe que todo ha salido a la luz, la concursante no tiene problemas para hablar sobre todo lo que ha ocurrido dentro de la casa con sus compañeras. Adara les admitía que todo surgió a raíz de empezar a dormir tan cerca. "Hablábamos y luego pasábamos horas mirándonos. Antes de irse me miraba por la noche y lloraba... yo lloraba también, pero quería que no me viera", contaba a las demás concursantes que la miraban con cara de asombro.

Adara confiesa que aún no entiende cómo ha podido ocurrir todo esto. "No lo sé, he vivido algo muy fuerte aquí. Me miraba de esa forma, me hacía sentir súper especial, me hacía sentir importante, protagonista y yo quiero sentir eso", les decía entre lágrimas.

La concursante se ha dado cuenta durante su estancia en el reality que la relación que creía tan estable y perfecta no lo era tanto. "Yo pensaba que todo estaba bien con Hugo, pero poco a poco me he ido dando cuenta de que no. Creía que estaba todo bien y por eso le puse en el blog que quería tener otro bebé", seguía explicando.

Uno de los puntos de inflexión fue cuando vio a su pareja Hugo Sierra realizar su alegato. Una intervención donde le vio muy frío y que le hizo dudar de si realmente él le estaba echando de menos fuera. "Sentí que no me había echado de menos. Parecía que estaba leyendo algo. Si después de tres semanas no me echaba de menos pues es muy fuerte. En la llamada también le noté frío", contaba.

Telecinco

Además, intentaba encontrar comprensión con sus compañeras para saber si ella era la única que había dudado de su relación por culpa del encierro. Es por esto que le preguntó a Estela Grande si alguna vez había dudado de su relación con Diego Matamoros allí dentro. Pero Estela le ha contestado que ella siempre ha tenido claro sus sentimientos. Aunque al ver mal a su compañera le aclaraba que le entendía. "Cuando estás aquí dentro entiendes muchas cosas que no entiendes fuera, y yo entiendo que te hayas podido confundir, los sentimientos aquí son muy enfrentados", le decía para tranquilizarla.



Lo cierto es que Adara lamenta todo lo que está ocurriendo ya que ella pensaba que, por fin, había conseguido tener lo que siempre había querido, una familia. Aunque ahora se ha dado cuenta de que así "no era feliz".