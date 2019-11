Antonio David Flores responde a las duras preguntas de Pablo Carbonell

El ex concursante de 'GHVIP 7' habla sobre Rocío Carrasco

El ex concursante de 'GHVIP7', Antonio David Flores, ha sido el siguiente participante de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' en abrir las puertas de su casa. Una reunión que aunque en cuanto a la comida parece haber triunfado, no ha sido todo lo agradable que Antonio David Flores habría podido desear. Pablo Carbonell no estaba dispuesto a ponérselo fácil esa noche y acudía a la cena cargado con un montón de preguntas que hacían que Antonio David Flores viviese una situación incómoda recordando cómo ha vivido todos sus conflictos con Rocío Carrasco.

Cuatro

El primero de los ataques del actor hacia Antonio David Flores se lo haría nada más entrar en la puerta de su casa. Pablo Carbonell se sorprendía al ver dónde vivía y no puedo evitar preguntarle si realmente era suya. "¿Esta es tu casa o es una casa alquilada? Yo te hacía más en un piso patera", le preguntaba. El ex concursante de 'GHVIP 7' tuvo que admitir entonces que la vivienda no era suya sino que se la habían prestado. "En realidad no tengo ni un duro, pero mi mejor patrimonio son mis amigos y uno de ellos, cada vez que vengo a Madrid, me deja esta casa", le decía.

Pero el actor no se quedaría satisfecho con su respuesta. Durante toda la velada siguió haciéndole preguntas sobre su situación personal y económica. Uno de los temas que no quiso pasar por alto fue sus conflictos con Rocío Carrasco. Antonio David Flores le intentaba explicar que él ha podido disfrutar de sus hijos y sacarlos adelante. Además, se mostraba feliz de poder haber salido absuelto de su denuncia.

Carbonell se percataba de que Antonio David no decía en ningún momento el nombre de su ex mujer y quiso saber si es que no pensaba en ella. "Solo la tengo en mente cuando provoca daño y dolor", aclaraba. El actor quiso saber si mantenía en su vivienda alguna fotografía de Rocío Carrasco. "Aquí no, en el trastero de mi casa, sí", le respondía.

Otro de los asuntos que se trataron durante la cena fue el hecho de que sus hijos sean nietos de Rocío Jurado. Un hecho que el anfitrión aclaraba que era "todo un honor para él".

Cuatro

Al final la cena Antonio David Flores reconocía que había sentido que Pablo Carbonell le hacía una entrevista para intentar "pillarlo y que metiese la pata". Sin embargo, el actor reconocía que después de su interrogatorio el ex concursante le caía mucho mejor que antes. "Me ha caído sensacionalmente bien", terminaba contando Pablo Carbonell a las cámaras.