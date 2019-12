Gianmarco revela que hubo una persona muy famosa que quiso tener "algo" con él

Belén Esteban acaba dando la pista definitiva para conocer su identidad

El ex concursante de 'GHVIP7', Gianmarco, ha acudido nuevamente a 'Sábado Deluxe'. En esta ocasión el italiano ha querido enfrentarse al polígrafo de Conchita para demostrar que sus sentimientos por Adara son sinceros y que no miente cuando dice que quiere estar con ella. En la última gala Adara se enteraba de que todas sus conversaciones, con Joao en las que declaraba sus sentimientos, habían salido a la luz. Desde entonces la concursante se ha visto más libre para hablar sobre todo lo que le ha ocurrido dentro del concurso con Gianmarco.

Telecinco

El italiano ha querido dejar ver que él en estos momentos se considera una persona ocupada. De hecho, ha revelado que una persona muy famosa de Telecinco se le insinuó. "Se trata de una chica rubia", ha indicado Belén Esteban. En ese momento, todos los colaboradores han llegado a la conclusión de que se trataba de Ylenia Padilla. Además, Gianmarco ha admitido que es una persona muy guapa y que de no tener esta situación con Adara tal vez hubiese surgido algo entre ellos.

El ex concursante ha tenido que resaltar que aunque le parecen guapas otras compañeras del concurso no sintió atracción por ninguna de ellas. Una afirmación que el polígrafo ha desmentido. Gianmarco ha confesado que si tuviese que elegir alguien que no fuese Adara, escogería a Estela y Alba como las más guapas de la casa y dentro de ellas a Alba.

Una de las afirmaciones que seguramente alegren a la concursante, cuando salga de la casa, es saber que Gianmarco no ha mantenido relaciones con ninguna chica desde su salida de la casa. "Estoy pensando en Adara y para mi no hay otras chicas", ha reiterado.

Telecinco

Aún así, admite que le molesta que Adara esté hablando tanto de Hugo en el programa. "Lo que más me preocupa es que haya dicho que querría tener otro hijo con él", ha comentado.