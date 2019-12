Loly Álvarez manda un mensaje a la amante de su ex marido

La ex concursante se derrumba al recordar lo doloroso que fue enterarse de la infidelidad

La ex concursante de 'Supervivientes', Loly Álvarez, ha acudido a 'Sábado Deluxe' para contar todos los detalles de su divorcio. Loly ha confesado que han sido unos momentos muy duros para ella. Después de 18 años de relación, la pareja puso fin a su matrimonio debido a que Roni se había enamorado de otra persona. Ahora, Loly Álvarez ha decidido hablar en un plató de televisión para contar que la amante de su marido era en realidad "una estafadora" y ha contado cómo consiguió descubrir todos los secretos que ocultaba.

Telecinco

Todo comenzó cuando a su regreso de 'Supervivientes', Loly Álvarez abrió unos paquetes que había en su casa. Se trataba de unos regalos que habían sido devueltos. Al abrirlos, Loly empezó a sospechar que algo estaba pasando. "En un principio Roni me dijo que había intentado mandarle esos regalos a una fan que me había apoyado mucho", ha confesado.

Pero al poco tiempo, Roni le admitía que en realidad estaba enamorado de otra persona y que quería el divorcio. "Me dijo que lo sentía mucho por la manera en la que me había enterado", ha recordado.

Sin embargo, Loly Álvarez empezó a sospechar de la verdadera identidad de la amante de su ex marido. Según ella, se trata de una estafadora que lo único que quería era quedarse con la herencia que iba a recibir Roni. "He recibido amenazas y extorsiones por parte de ella", ha indicado. Además, ha advertido que el caso pasará a los juzgados.

"Sé dónde trabajas, tú nombre... Puedes venir a recoger el paquete cuando quieras pero sino te corre prisa espérate que te lo voy a entregar en los juzgados, guapa", le ha dicho Loly Álvarez a la que fuese amante de Roni.

Telecinco

La ex concursante no ha podido evitar derrumbarse al recordar el daño que le hizo enterarse de que su ex marido ya no quería estar con ella. "Le quiero con mi vida. He luchado por esta pareja como nadie", ha confesado entre lágrimas.

Loly Álvarez ha explicado que no se ha sabido nada de su divorcio hasta ahora porque habían firmado un acuerdo para no hacerlo público.