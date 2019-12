Mila Ximénez admite que no tiene fuerzas para continuar sin Jorge Javier

La concursante dice que ella entró en el programa para pasárselo bien con él

La concursante de 'GHVIP 7', Mila Ximénez, ha expresado en numerosas ocasiones que si ella decidió entrar al concurso fue, en parte, por culpa de Jorge Javier Vázquez. La colaboradora le ha echado muchas veces en cara a su amigo que le animase a entrar en la casa de Guadalix "para vivir la experiencia". Durante las galas, los dos han mantenido divertidas charlas donde se podía ver la complicidad y el gran cariño que existe entre ambos. Sin embargo, esto cambiará en la próxima gala debido a a ausencia de Jorge Javier Vázquez.

Telecinco

En la última gala, el presentador se despedía de todos anunciando que debía someterse a una operación que le impediría continuar en el programa. Durante su despedida, tuvo unas bonitas palabras con Mila Ximénez donde le recordaba lo mucho que la quería. Un momento en el que la concursante no pudo evitar derrumbarse.

Ahora, Mila ha vuelto a venirse a bajo tras saber que el próximo día no será la cara de Jorge Javier la que vea. "Me va a parecer raro no ver a Jorge, no hablar con él. Al fin y al cabo yo he entrado aquí por él, por divertirnos juntos. Si no está, ¿qué sentido tiene?", le ha explicado la colaboradora a sus compañeras de reality.

Adara y Alba intentaban animarla recordándole que tan solo quedan dos semanas de concurso y que debe aguantar, precisamente, por él, para "rendirle un homenaje". Pero el tiempo que llevan en el programa es exactamente lo que está dejando a Mila sin fuerzas para continuar. Según ella misma ha comentado, es ahora cuando más necesita a su compañero porque ya no tiene fuerzas. "Él era mi único contacto con el exterior", ha reconocido.

Telecinco

Por su parte, María Patiño ha expresado que siente una gran pena por no poder hablar con su compañera. Tras ver las imágenes en 'Sábado Deluxe', María ha admitido que si pudiese le diría a su amiga que "aguante" y que "Jorge está en las mejores manos y que para él sería un orgullo que Mila llegase al menos hasta la final". Un mensaje que, debido al encierro, no podrá llegar a oídos de la concursante.