Ylenia Padilla desmiente que se le insinuase a Gianmarco

La colaboradora cuenta su versión de los hechos

La colaboradora de 'Viva la vida', Ylenia Padilla, ha querido contar su versión sobre su supuesta insinuación a Gianmarco. Todo surgió a raíz de que el italiano dejase ver en el polígrafo de 'Sábado Deluxe' que una famosa colaboradora de televisión se le había insinuado. Al final, llegaron a la conclusión de que había sido Ylenia Padilla y Gianmarco quiso aclarar que nunca ocurrió nada y que él la rechazó porque en estos momentos siente que debe esperar a que Adara salga de la casa de 'GHVIP 7'. Sin embargo, Ylenia tiene otra versión de los hechos.

Telecinco

La colaboradora de 'Viva la vida' ha explicado que lo que dijo el italiano era totalmente mentira. "Se ha sobrado diciendo que me rechazó y que me insinué. No es verdad", ha recalcado. Según ella, lo que ha ocurrido es que pasa mucho tiempo dentro de la cadena de televisión. "Soy muy simpática y me entretengo", ha admitido entre bromas.

Ylenia Padilla ha explicado que estaban ellos dos junto a Jorge Javier y que Gianmarco confesó que Adara y él no eran novios. En ese momento, la colaboradora le dijo que entonces estaba libre. "Pero lo hice en tono de broma igual que lo hago en antena".

Kiko Jiménez ha aprovechado el momento para resaltar que fue la amiga de Ylenia, Belén Esteban, quien reveló la identidad de la chica que se había insinuado a Gianmarco. "Tu amiga te ha vendido en un programa de televisión", ha seguido insistiendo.

Telecinco

Al final, Ylenia ha acabado enfadándose con sus compañeras y ha querido mandarles un mensaje: "Esperad de mí lo que recibo de vosotras".