Estela Grande está pasando uno de sus momentos más bajos dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Y es que, a parte de estar nominada esta semana con dos grandes rivales en el reality, la concursante piensa que no ha hecho un buen reality debido a su inseguridad. Además, tras conocer la relación de Adara y Gianmarco, Estela Grande ha recordado su relación con Kiko Jiménez, una amistad que dio mucho que hablar tanto dentro como fuera de la casa. Atentos a las palabras que Grande ha dicho respecto a esta amistad tan especial con Jiménez.

"Aquí se malinterpretan muchas cosas", señaló Estela en una conversación con sus compañeras sobre su relación con Jiménez. "Yo te quiero, pero quiero que me digas la verdad", dijo la Carrillo. "Siempre he tenido mis sentimientos claros, no he sentido nada más por Kiko, te lo juro", respondió la nuera de Kiko Matamoros con mucha seguridad.

"Es lo que he dicho siempre: cuando estás aquí dentro, entiendes muchas cosas. Yo antes no entendía esas relaciones tan fuertes que se hacían. Ahora, sí que las entiendo", añadió Estela. "Todo ha sido una burbuja y nada tiene sentido en esta casa. Es como si estuvieras en otro mundo totalmente diferente al que conoces", reconoció la concursante. "Nunca he sentido nada por Kiko diferente a una simple amistad", respondió Estela un poco molesta ante la continua insistencia de sus compañeras.