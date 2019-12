Tras ser expulsado el pasado jueves de la casa de 'GH VIP 7' frente Adara Molinero, el concursante ha acudido al debate para enfrentarse a su paso por la casa de Guadalix de la Sierra. Y, como era de esperar, ha sido de todo menos sencillo. Para muchos, ha sido la gran decepción del reality. A pesar de haber entrado como uno de los concursantes estrella del programa, lo cierto es que durante su etapa de concursante ha sido bastante tibio y no ha querido meterse en mucho problemas. No obstante, todo ello tenía una explicación que el propio Antonio David ha querido exponer.

"Entre al concurso porque en esta ocasión no podía decir que no, pero yo sabía que iba a ser una decepción para la gente. Y quiero pedir perdón a quien esperaba otro Antonio David en la tele, no era yo. No he estado a la altura", dijo el ex guardia civil a Jordi González. "Estaba demasiado medicado, muy bloqueado y no he logrado disfrutar del concurso como debería", afirmó Antonio David.

"Tras hablar con mi hija y ver sus ojos y saber que fuera todo estaba bien fui a hablar con la psiquiatra y la psicóloga y pedí que me quitaran medicación, y ese es mi antes y después. No lo estaba haciendo bien", explicó. "Siento que tengo que hacerlo. Me debo sincerar con la audiencia del programa, ya que dentro de la casa no lo he hecho", concluyó.