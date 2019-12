Irene Rosales afirma que no hay crisis en su matrimonio y que Kiko y ella no se han planteado separarse.

Irene y Kiko pasarán Nochevieja y el día 1 de enero con Isabel Pantoja.

Irene Rosales acudió al programa de Telecinco 'Viva la vida' que presenta Emma García a trabajar como cada domingo de colaboradora.



Mientras hablaban de cómo pasarían las Navidades en Cantora tras el anuncio de Omar Montes de que había sido invitado por Kiko Rivera a pasarlas juntos, Irene tuvo que hacer frente a una pregunta inesperada.

Mientras aclaraba que Kiko y ella pasarían Nochevieja y el día 1 de enero en Cantora porque en Nochebuena y Navidad estarán con su familia, uno de sus compañeros de programa, Diego Arrabal, la sorprendió con una cuestión que él mismo dijo que no sabía ni la dirección que iba a realizar.

Directo y claro le dijo a Irene: "Es una pregunta delicada, pero te la quiero hacer en público y si es mentira tú me dices 'oye Diego, es mentira' y ya está".

Telecinco

Sus compañeros se quedaron todos en silencio muy atentos a la pregunta que iba a realizar el paparazzi. "Irene, ¿hay crisis en tu matrimonio?".

La nuera de Isabel Pantoja no se lo pensó en absoluto e inmediatamente dijo mientras negaba con la cabeza: "No... no". Pero no quiso dejarlo con una simple negativa y siguió hablando: "Hay baches como en todos los matrimonios, pero crisis no".

Irene, que se mostraba tranquila, quiso aclarar que Kiko y ella discuten varias veces al día pero que no había motivos para hablar de crisis.

La mujer del dj contó a sus compañeros que ella es muy clara siempre con Kiko y que a lo mejor sus palabras contadas por terceras personas se pueden malinterpretar.

Telecinco

Emma además, quiso apoyar esas palabras, comentando que cuando fue la cena de colaboradores del programa y Kiko acudió al programa previo, ella le invitó a unirse a la celebración a lo que Irene le dijo: "¿Viene tu marido a la cena? No, ¿verdad? Pues el mío tampoco".

De esta manera Irene dejaba claro su carácter firme y quiso dejar zanjados los rumores de crisis entre Kiko y ella. "A lo mejor soy demasiado dura y digo las cosas demasiado claras. Ha habido miles de baches, pero nunca se ha hablado de crisis".