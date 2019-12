María Jesús Ruiz está muy ilusionada con su nuevo proyecto. El pasado 3 de diciembre, la ganadora de 'GH DÚO' presentó el videoclip de 'Fuego', su debut en el mundo de la canción. La colaboradora de 'MYHYV' ofreció una actuación para la prensa y explicó que estaba encantada con su nueva trayectoria profesional. "Yo estaba muy ilusionada porque es una cosa en la que soy totalmente nobel. Lo hago desde la más absoluta humildad porque yo no soy cantante, a mí lo que me pasa es que me gusta muchísimo el escenario pero no soy cantante. Ellos dijeron si tú tienes fuerza de voluntad y ganas de trabajar podemos trabajarlo en serio podemos prepararte en unos meses, con un profesor con clases de canto y podemos sacar algo decente", comentó y aclaró que todo comenzó cuando la vieron cantar en 'GH DÚO' un tema de Sebastián Yatra.

Gtres

María Jesús tiene claro que no es cantante pero está feliz con que su debut musical esté funcionando tan bien. "Yo no me comparo con nadie. Escuché siete temas y elegí este porque cuando la canto me llena de energía, me siento como mejor, como más poderosa". La colaboradora de Mediaset no quiso hablar de sus ex parejas pero dejó clara su decepción con Curro, su último novio que mantenía una doble vida mientras estaba con ella. "Tampoco quiero entrar en ese tema porque es un poco doloroso pero estoy muy contenta porque hoy es mi 'Fuego'. Lo que tenga que venir vendrá pero, de momento, mi 'Fuego', mi tele y mis niñas y a seguir para adelante y a crecer y a aprender", contó.

En el vídeo superior, María Jesús cuenta cómo está su corazón, si tiene ganas de volver a enamorarse y desvela el nuevo proyecto profesional que dará un giro a su trayectoria laboral. ¿Quieres descubrirlo? ¡Pues dale al play!