Noemí Salazar entraba en el 'confe' para abrirse a los espectadores del programa. La concursante ha contado lo que ha supuesto para ella su paso por la casa. "Me quería pasar para daros las gracias por todos los momentos que estoy viviendo últimamente dentro de la casa", comenzaba diciendo Noemí. "Estoy viviendo cosas que son super básicas pero que yo nunca había vivido, como un viaje con amigas, de esto que alquilan una casa y se van todas. Me siento un poco como absurda de tener 28 años y no haber vivido nunca estas cosas", y es que la concursante, debido a sus costumbres familiares, no había hecho nada que muchas otras chicas ha hecho con su edad.

Noemí ha reconocido que siempre ha sido una niña muy protegida, y que pasó de casa de sus padres a casarse y vivir con su marido. La concursante además, tiene una niña de 5 años que ha supuesto su dedicación completa. "Estoy viviendo algo que ya no me imaginaba vivir. Estar tres meses fuera de mi casa, de conocer a gente nueva. Cuando llegué lo observaba todo, me parecía raro, veía personas muy diferentes a lo que yo estaba acostumbrada".

Al principio del concurso, a Noemí le daba vergüenza hablar y hacer ciertas cosas. No quería que pensaran que era un bicho raro y le daba miedo abrirse. Finalmente, la concursante se ha dado cuenta de que el programa le ha hecho confiar más en ella y, gracias a ello, se ha podido quitar muchas inseguridades. "Yo pensaba que yo sola no era capaz de nada y eso era porque siempre he estado muy unida a mi madre". Se puede sentir muy orgullosa de su entrada en 'GH VIP 7'.