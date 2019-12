Ya es habitual que Melendi visite a Pablo Motos en su programa 'El Hormiguero'. Pero esta ocasión ha sido muy diferente a las demás ya que el cantante ha recordado un momento de su vida un tanto desagradable para él y cómo ha dado un cambio tan radical en su vida. "No me caería bien el Melendi de hace 20 años. Tiene cosas que me harían mucha gracia y otras que no. Uno se consigue ver a sí mismo y cambiando esa percepción cambia la realidad", comenzaba a explicar el asturiano.

Antena 3

De hecho, no es la primera vez que hace esa reflexión sobre sí mismo. "Hay una creencia profunda que tuve que vencer. Al final nos acabamos creyendo que si dejamos de hacer ciertas cosas vas a perder la creatividad, pero eso es mentira. No creo absolutamente en nada de eso". Una reflexión que Pablo Motos tuvo que interrumpir: "Se piensa que la música le debe mucho a las drogas". "Creo en la constancia. Yo tengo un horario de oficina. Soy un trabajador de la música. Me levanto por la mañana, llevo los niños al cole, me siento en el piano, me tiro dos horas tocando porque me gusta. Si sale, hay cosas, pero esa disciplina es lo que me lleva a componer", aseguraba

Antena 3

Es conocido que Melendi pasó por una etapa un tanto rebelde y el presentador quiso ponerle a prueba: "¿Si estás en una fiesta y pasa un peta cerca, ¿no te dan ganas de darle una calada?" le preguntaba con un toque de humor Motos a Melendi. "Hago así (oliendo) "Ni una calá", sentenciaba orgulloso, arrancando un fuerte aplauso del público y demostrando que hace tiempo que se alejó de esa vida.