Las Navidades pueden ser motivo de enfado entre las familias. Y no hace falta juntarse, simplemente la organización de los días que se pasarán en cada casa y con cada familia, quiénes serán los invitados de cada una de las fiestas, quién se encarga de la comida... Y estos casos no son únicamente para las familias anónimas, las famosas pasan exactamente por los mismos dilemas o al menos así lo están demostrando los Pantoja este año con motivo de quiénes serán los invitados en cada una de las fiestas.

Isa P tiene un auténtico dilema después de todos los enfrentamientos que ha tenido este año con su familia, sobre todo con su hermano, quien le llegó a decir en su mismo cumpleaños que no sabía qué era el sentimiento de familia. Pero ahora todo esto parece estar solucionado y superado por lo que se espera que las fiestas de Navidad sean más amables... o eso parecía. Y es que la joven aún no tiene muy claro qué es lo que va a hacer en Nochebuena y Nochevieja.

¿Pasará Isa P todas las Navidades con Asraf? Instagram Asraf Beno

"No sé qué haré", explicaba a los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa', "pero no hace falta que mi madre me invite. Sabe que es mi casa y yo sé que puedo ir cuando quiera", añadía la ahora cantante quien podría encontrarse con alguien poco esperado en Cantora durante estas fiestas: Omar Montes. En declaraciones a los periodistas el cantante anunció que había sido invitado a Cantora adonde acudirá con toda su familia para celebrar las fiestas aunque no destacó qué día, algo que Irene Rosales desconocía por completo, tal y como dejó ver en 'Viva la vida'.

Ante esta información, Isa P se ha mostrado muy desconcertada reiterando que ella no sabe qué hará. "En Nochevieja no iré y en Nochebuena no sé", matizaba. "Es muy propio de Omar lanzar cosas así que luego se convierten en verdad", aseguraba, "es curioso que solo aparezca en las fechas más señaladas de la familia, como el cumpleaños de mi madre o el día 31 de diciembre", añadía recordando la polémica que generó Omar en el cumpleaños de la tonadillera. ¿Qué pasará finalmente estas Navidades?