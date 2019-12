No es la primera vez que Rita Ora encabeza el ranking de l@s peor vestid@s de la semana. Y es que la cantante y sus estilismos nos han dado muchas alegrías para esta sección que, cada semana, recopila a las 'celebrities' que no han tenido su mejor día frente al armario. Con Rita no sabemos por dónde empezar: entre el modelito asimétrico, el estampado geométrico y el peinado nos hemos quedado sin palabras. Pero no ha sido la única que nos ha sorprendido estos últimos siete días con sus looks. Justin Bieber, Emma Watson, Amaia Romero o Mariah Carey tampoco han acertado con sus últimos estilismos. ¿Quieres verlos?

Gwen Stefani, la dama de rosa

NBC

La diseñadora y cantante quiere dulcificar su agresivo look con notas en color rosa, pero no cuela. El corpiño, el short con esas botas y las medias de rejilla son de lo peor.

Amaia Romero, esos complementos…

Agencias

Con lo estilizada y guapísima que está nuestra cantante, ¿cómo se atreve a mezclar semejantes accesorios? Una pena, porque el vestido asimétrico en negro que lucía no estaba nada mal.

Mariah Carey, en un aprieto



Gtres

Mira que le gusta marcar curvas a la cantante con lo mal que le queda ir tan ceñida. Lleva siempre el pelo espectacular, pero las prendas que elige son un desastre. Necesita un estilista ¡ya!

Emma Watson, el lado oscuro

Agencias

Si hubiera elegido un vestido más corto o de color, acierta seguro, pero esa especie de túnica no le favorece en absoluto. Para colmo, ese peinado (o despeinado) tampoco nos encanta.

Rita Ora corta por lo sano

Doug Peters

El look capilar de la artista nos parece genial porque es súper original, pero ese vestido... Entre las asimetrías y el estampado (también en esas botas rarunas), dan ganas de llorar.

Justin Bieber, extragrande

Gtres

Ya es hora de que el marido de Hailey Baldwin empiece a vivir en su talla. ¡Qué obsesión en llevar prendas de semejante tamaño! Y, además, que abandone el mundo chándal ¡de una vez!