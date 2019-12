Estela Grande ha vivido una de sus noches más emocionantes en la casa de 'GH VIP 7'. Y es que, a pesar de estar viviendo una de sus semanas más baja de ánimos por estar en la palestras junto a Mila y Adara, la concursante ha recibido una visita muy especial. Kiko Jiménez, participante con el que mantuvo una relación muy especial dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, ha ido a visitarla para mostrarle su apoyo y aclarar su comportamiento con ella tras la repesca. Atención a este reencuentro tan especial para Estela y Kiko.

Telecinco

“Tengo una espina clavada”, dijo Jiménez. “Cuando salí… fue una salida rocambolesca. Me sentí arrinconado y quiero contarte. A lo mejor solté algún comentario que seguramente puedan achacar con el único fin de romper nuestra amistad y yo soy libre de elegir y de tenerte como amiga”, continuó el actual novio de Sofía Suescun. “Te lo cuento antes de que te lo diga nadie. Dije una tontería… Cuestionaron nuestra amistad. Hice un comentario, una cosa sin importancia”, añadió el ex superviviente.

Telecinco

“No he sido consciente de la repercusión. Yo estoy muy tranquila. He visto este vídeo y ha sido un homenaje a nuestra amistad que es muy bonita”, explicó Estela. “Yo nunca he sentido que yo a Kiko le guste, porque si no yo me hubiera sentido incómoda en muchas situaciones”, añadió. “Piensa en ti”, le aconsejó Kiko.