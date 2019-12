La modelo ha vivido una noche llena de emociones. Tras su reencuentro con Kiko Jiménez, que no ha sido tan bueno como la estudiante de psicología se esperaba, ha llegado el momento de verse las caras por primera vez con Sofía Suescun, pareja del ex superviviente. Y es que, además de ver las imágenes de la ganadora de 'Supervivientes' derrumbada por la relación que tenían ella y Jiménez, Estela ha escuchado las palabras que la hija de Maite Galdeano le deseaba decir desde hace bastantes semanas. Atención al tenso encuentro entre Grande y Suescun. Os sorprenderá.

Telecinco

“Lo primero, pedirle perdón de corazón a Sofía. No puedo ver a una mujer así. Desde aquí le mando un beso y le pido perdón”, dijo Estela. “La veo realmente mal y me duele. Creo que se ha ido de las manos por completo”, continuó. “He estado en este reality y le doy vueltas. Lo que no entiendo es la mentira, algo que tarde o temprano se sabe. Yo más que nadie os entiendo. Como tú bien sabe, se escucha todo”, confesó Suescun.

Telecinco

“No voy a confesar nada y a qué precio, ¿a precio de confesar algo por quedarme aquí? Yo no”, respondió Estela. “Te hemos visto con las amistades muy celosa. ¿Si vieras a Diego en la actitud de Kiko…?”, preguntó Sofía. "No hace falta que vengas aquí a decirme eso. No pasa absolutamente nada porque yo le dé un abrazo a tu novio. Lo que tú me quieres preguntar es que si me jode. Hay que ir un poquito más allá de lo que se ve: él está bien, está feliz y esa persona le está dando apoyo y le está respetando”, explicó la modelo.