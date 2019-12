Oriana Marzoli ya ha publicado su nuevo capítulo de 'Mtmad: Algo pasa con Oriana' y en esta ocasión la influencer ha querido dejar claro si ha tenido algo o no con Diego Matamoros. Después de que Alba Carrillo haya confirmado que la ex tronista le mandó un mensaje y Estela afirmara que ha tonteado con él, lo primero que ha querido dejar claro la influencer es que está soltera y viajó a Australia con la esperanza de conocer a alguien especial pero de momento asegura que no ha tenido nada con ningún chico.

Por otro lado, Oriana Marzoli ha confirmado que nunca ha visto a Estela cara a cara y además, ha confesado lo que piensa sobre ella: "No quiero conocerla, me la pela, ya dije que no me gusta la gente que está recién casada y ya está pensando en poner los cuernos, es muy fácil y no estoy a favor de lo que ha hecho esta chica". Sin embargo, sí que conoce a Diego Matamoros ya que estuvo en su edición de 'Supervivientes' y afirma que se lleva con él genial y tienen muy buen rollo. Para demostrar que no ha tenido nada con el hijo de Kiko Matamoros, la influencer ha enseñado el móvil con el chat de Whatsapp de Diego vacío.

Finalmente le ha enviado un mensaje a Estela para que esté segura de que no ha habido ningún tipo de contacto con su chico: "Para ti que eres una 'Don Nadie' está bien, pero para mí que soy un pivón no". Finalmente ha asegurado que una semana antes de casarse con Estela Grande, Diego Matamoros no le tiró la caña a ella pero sí que lo hizo con una amiga suya, de la que no ha revelado el nombre. ¿Qué dirá la concursante cuando vea este vídeo?