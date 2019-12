Siempre dispuesta a echar una mano, Rosa López actuó como madrina de la Fundación Juan XXIII en el Día Internacional de la Discapacidad. Durante el evento, la cantante que está más sexy que nunca, nos dejó clarito que no hace falta tener pareja fija para pasárselo bien... Y además desveló que le ha pedido a su amiga Chenoa que el tire el ramo de novia el día de su boda.

¡Qué noche más emotiva para estar aquí!

Pues para mí estos días son los que le dan valor a la música. Donde más orgullosa me siento de dedicarme a mi profesión. Estoy como si estuviera en familia apoyando una causa maravillosa de personas que son, como ellos dicen, con distintas capacidades. Además, tenemos muchos deportistas, hay mucha gente que tiene capacidades diferentes y pueden ser atletas de primera línea, cantantes de primera línea, con distinta capacidad.

Agencias

Y es importante trabajar para la inserción de esta gente en el mundo laboral y la sociedad en general…

Es muy importante, y fíjate lo que te digo: desempeñarían labores más difíciles que gente que nos pensamos que podemos hacer todo, y ellos serían ideales.

No sé si en tu círculo conoces algún caso de capacidad especial.

Hombre, claro, a nivel personal. En la amistad, en la familia… Sí, sí.

Tú hoy vas a poner tu voz por esta buena causa, que es una maravilla, con tu nuevo trabajo. Cuéntanos un poquito de este nuevo tema, ‘Vacío’.

Justo habla de quererse a uno mismo, con lo que uno tenga, como sea: más gordito, más bajito... Y ser fiel a uno mismo. Da igual. Quererse y ser fiel a uno mismo.

¿Rosa se quiere a sí misma?

En el fondo, yo creo que el ser humano nos queremos siempre. Lo que pasa es que tenemos que llegar a un punto de entender el milagro de la vida, y el de amarse. Y lo egoísta que es quejarse. ¡Es una tontería!





Gtres

Porque tú has pasado por muchas etapas distintas hasta que has llegado a la de ahora. ¿Cómo se siente Rosa en esta etapa?

Mira, etapas distintas que para otra persona a lo mejor no han sido escalones más importantes pero que para mí, por mi forma de vivirlo, han sido continuamente retos. Y a día de hoy al menos se me nota menos, pero intento ir con esta sociedad, con lo que hay, con los cánones que marcan… Pero decidí hace mucho tiempo ser fiel a mí.

Dices que has conseguido quererte. ¿Te ha costado mucho este trabajo?

Pues me ha costado lo que nos cuesta a todos. Todos tenemos que encontrar esas herramientas para que nos funcione, para encontrarlo. Y ‘Vacío’ (su nuevo tema) lo compuse junto a un amigo productor. Creo que es la mejor canción de mi carrera porque por fin, de alguna forma, me destapono, me libero, y sin intentar hacer daño a nadie.

Tú has dicho que aunque alguien duerma con alguien en la cama, esa persona puede estar muy sola…

La soledad puede ser buena o puede ser mala.

A ti te gusta estar sola.

A mí me gusta estar sola. Pero hay veces que no. Generalmente me encanta, porque lo dedico a trabajar mucho, a mi deporte, mis clases de canto, mi guitarra, mis clases de piano.

Y estando sola, hoy en día en esta sociedad se puede ser madre…

Hombre, claro.



Gtres

¿Rosa está enamorada?

Pues ahora mismo… Monja no soy. De verdad, con todos los respetos. Pero yo vivo, vivo, vivo.

Amor, amor, lo que es amor…

Yo siento amor por muchas cosas, pero es muy difícil.

Ahora hemos visto que amigos tuyos han sido papás…

Me da envidia, pero yo no quiero niños.

¿Te has planteado ser madre soltera?

Me lo planteo más porque me lo dice mi madre o mis sobrinos: “Tita, te he encontrado un tito, te he encontrado un tito”. Y yo les digo: “Tranquilidad, la tita sabe buscarlos también”. A mí no me gustaría ser madre sola, prefiero en pareja.

Y si esa pareja no llega… ¿Renunciarías a ser madre?

No lo sé, no creo… Hombre, si tengo ya 60 y ya no me quedan… Ya por mucho que quisiera no renunciar es que no podría. Y congelar óvulos no he congelado.

Oye, Rosa, nos sorprendió mucho el otro día en televisión la frase que todo el mundo te decía al salir de ‘Operación Triunfo’. Que todo el mundo te preguntaba si eras virgen. ¿Tú eso cómo lo vivías?

Aquello era… Era otra época… Pero me quedo con el presente, con lo de ahora…





Gtres

Hoy esas preguntas se tomarían de forma distinta.

Hombre, claro. Todos tenemos que hacer un trabajo interior. La culpa no es siempre de los demás. De hecho, nunca es de los demás. Es nuestra.

Y hablando mucho de amor, que estamos hablando mucho de amor… ¡Que Chenoa se nos casa! ¿Qué te parece?

Pues que todo lo que me preguntéis preguntádselo a ella.

¿Pero te ha invitado a la boda?

Hombre, claro. A todos.

¿Ya te estás buscando un modelito?

No sé, no sé qué ponerme ni qué regalarle.

A lo mejor a esa boda llegas del brazo de tu nueva pareja y dices: ‘Aquí estoy’.

En las bodas se liga mucho.

Igual llegas soltera, pero sales…

Yo le he dicho que me lance el ramo a mí. Laura, lánzame el ramo ‘pá’ mí.

¿Conoces al futuro marido?

Claro que sí.

¿Qué te parece? ¿Te gusta para ella?

Hemos coincidido en eventos muy bonitos. ¡Una parejaza!

¿Cómo los ves?

Bien, muy bien.

¿Cómo se presentan las navidades?

En familia. Me voy a ir dos días antes para ayudar a mi madre a cocinar.

Te deseamos un feliz fin de año. ¿Qué le pides al año nuevo?

Salud y mucha empatía para que haya menos problemas.

Operación Televisión

Productora

No sólo de música vive Rosita, que comienza a convertirse en una habitual de la pequeña pantalla. Así, la hemos visto en la anterior edición de ‘Ven a cenar conmigo. Gourmet edition’, y hace unos días también acudió a ‘Sálvame’ a presentar su nuevo trabajo. En esta faceta se la ve de lo más desenvuelta y se gana al público.