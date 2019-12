Adriana Abenia desvela sus secretos más íntimos

Adriana Albenia se ha confesado por completo. En una sesión de preguntas y respuestas de su perfil de Instagram ha abierto su corazón para contarnos las alegrías y los miedos que ha tenido en los últimos años, sobre todo al respecto de su hija Luna que tiene tan solo un año y medio y se ha convertido en la reina de la casa. En estas respuestas ha dado algunos titulares sorprendentes como este: "A veces fantaseo con la idea de desaparecer ya que Madrid va a un ritmo vertiginoso y mi trabajo a veces puede resultar complicado", y muchos relacionados con su pequeña familia de Madrid.

Durante el interrogatorio, la madre de 35 años, ha dado uno de sus trucos de dietética que es intentar dejarse siempre la comida preparada en la nevera antes de salir de casa ya que "si vuelvo con hambre arraso con todo". De esta forma, intenta evitar la tentación de comer algo fuera de la dieta y así mantiene una alimentación lo más sana que puede. "Es que me encanta comer, yo lo siento. Es verdad que hago deporte pero...", confesaba Abenia quien minutos antes había asegurado que el trabajo la impedía ir todo lo que quería al gimnasio.

Instagram

Además de su dieta también ha confesado algunos secretos de su rutina como la hora a la que se va a dormir: "En esta casa hay anarquía completa a la hora de dormir. Yo intento dormir a Luna sobre las diez o diez y media. Pero hay días que a las 12 está jugando en el corralito", algo que Abenia relaciona con el acertado nombre de la bebé. Su llegada fue una bendición para la pareja que se llenó de alegría e ilusión aunque la propia Adriana ha confesado que "estaba muerta de miedo (en el parto) y yo creo que es lícito tenerlo. Pero, fíjate, es de esas cosas que me advirtieron que serían horribles y sin embargo fue maravilloso. De verdad".

Ahora, Luna es toda una reina de la casa, y Abenia ha aprovechado para contar algunas cositas sobre ella. "Anduvo sola hace poquito pero hablar lo hizo bastante temprano. Dice 'Luna, mamá, papá, caca, guau guau' y yo creo que ya está", recuerda entre risas. Además, ha confesado que sigue durmiendo en la habitación con ella "porque egoístamente me es mucho más cómodo si la niña se despierta, alargar el brazo y tenerla ahí". Al hilo de esta pregunta ha respondido si daría hermanitos a Luna: "Sin abuelos aquí en Madrid es una locura (ir a por el segundo bebé) porque tampoco me gusta delegar en personas que no conozco y la figura de los abuelos es importantes. Yo creo que con Luna, me planto"



Instagram

También ha respondido sobre lo que se sabe o no de ella y de su vida en los medios de comunicación asegurando que desde hace tiempo tiene una alerta de Google que le avisa de las noticias que se escriben de ella "por si tengo que salir ahí a matar". Su protagonismo en la prensa podría llevarla a saltar una vez más a dar las Campanadas algún año, algo que recordó que ya había hecho en tres ocasiones para Aragón TV con camisetas térmicas recortadas bajo el vestido "fue lo que me salvó. Dios mío qué frío", recordaba entre risas.



Por otro lado, Abenia ha hablado de cómo ve ella las relaciones y las posibles segundas oportunidades, en las que, aunque en la teoría cree en ellas, en la práctica "me cuesta mucho confiar en la gente de nuevo y dar segundas oportunidades". Algo que está muy relacionado con su forma de ver los celos: "En el fondo creo que ser celoso forma parte del amor pero muchas veces denota inseguridades. Tenemos más que mirar hacia dentro que quizá hacia fuera. En ocasiones realmente nos están dando motivos y ahí sí que creo que hay que zanjarlo todo o hablarlo puesto que cada pareja es un mundo".

Y como las preguntas de los seguidores pueden traer sorpresa y Adriana no ha dudado en contestar a todo lo que le han preguntado, también ha tenido palabras para la nueva reportera de moda: Susi Caramelo. "Está guay que salga alguien nuevo pero nada que no se hiciera hace diez años con Pilar Rubio, Cristina Pedroche o yo misma. Es cierto que teníamos otro manual de estilo. Ahora parece que se le da más valor a decir palabrotas o con quién te has masturbado...". Y es que, como véis, Adriana no tiene pelos en la lengua.