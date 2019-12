Milla Jovovich reaparece embarazada tras meses 'desaparecida'.

Es su cuarto embarazo, ya que sufrió un aborto en 2017.

La actriz Milla Jovovich anunció el pasado agosto una sorprendente noticia: a sus 44 años años iba a ser madre de nuevo. La buena nueva la dio en su perfil de Instagram e inmediatamente recibió numerosos mensajes felicitándola por su estado.



La bebé que espera la actriz es una niña, pero hasta ahora no la habíamos visto lucir tripita. Es ahora cuando hemos podido verla tras el anuncio de su embarazo hace meses.

La protagonista de películas como 'Resident Evil' se encuentra ya en la recta final de su estado de gestación, pero todo este tiempo no se ha dejado ver y ha estado vigilando que nada le pudiese pasar al bebé. Ni siquiera había compartido ninguna imagen en sus redes sociales hasta hace unos pocos días.

La actriz sufrió mucho con el aborto que sufrió en 2017 mientras estaba rodando una película y ahora quería que su bebé pudiera nacer sano y salvo.

Gtres

“Debido a mi edad y a que perdí a un bebé en mi último embarazo, no quería encariñarme con este bebé demasiado rápido. Obviamente, los últimos meses los he pasado con mi familia. He sido un manojo de nervios mientras esperaba a que llegaran un montón de resultados y me pasaba la mayor parte del tiempo en la consulta del médico”.

Gtres

Afortunadamente todo va bien y en breve podrá tener a su bebé en brazos. Será su tercera hija fruto de su matrimonio con el director Paul W. S. Anderson. Sus otras dos niñas son: Ever, de 11 años; y Dashiel, de 4.