Una semana más hemos estado ojo avizor para cazar a nuestr@s famosos dando la nota. En esta ocasión, los tiros van, sobre todo, por las posturas increíbles que algunos de ellos han elegido y que ¡nos han dejado sin palabras! No sabemos quiénes les aconsejan, pero desde luego, muy amigos suyos no son porque, de lo contrario, no dejarían que se comportaran de esta manera en actos públicos.

A nosotros, desde luego, nos facilitan el trabajo porque gracias a sus gesto poco adecuados, sus 'outfit' desastrosos, posturas poco ortodoxas o actitudes extrañas... Nos ayuda a traeros, semana tras semana, nuestro particular ranking de 'El horror de la semana'. No deja de sorprendernos su falta de cuidado, ellos que son personajes públicos y están continuamente expuestos... ¡En fin! ¿Arrancamos?

Agencias

¿Buscando o colocando? ¿Qué creéis que hace Laura Matamoros? Sea cual sea vuestra respuesta, la consecuencia es clara: ¡Por menos algunos acaban en urgencias porque se han sacado el hombro de sitio!

Agencias

El dicho de ‘allí donde fueres haz lo que vieres’ debería ser completado con un ‘pero hazlo bien’. Carlos de Inglaterra visitó Nueva Delhi y si lo que pretendía con ese pañuelo era imitar un turbante, pues... Le ha quedado la cosa más bien estilo ‘Nobleza baturra’. ¿Y no puede estirar el cuello un poco?

Agencias

Sí, de horror, de auténtico horror, es el frío que hace estos días. Por eso entendemos el momento ‘paremos un ratito al sol’ de Gisele Bündchen en su jornada neoyorkina con su hija Vivian y una amiga de la pequeña.

Getty HMI

Emma Thompson se ha propuesto ser la estrella de la Navidad con su nueva película, ‘Last Christmas’, pero a lo mejor se le ha subido un pelín a la cabeza...

Gtres

Con Emma Thompson decidida a ser la estrella en la presentación en Londres de la película ‘Last Christmas’, al director, Paul Feig, y otra de las intérpretes, Kylie Minogue, no les quedaba otra que montar este numerito para tratar de conseguir algo de atención. ¡Pobres...!