Tras ganar su íntima amiga el concurso de 'MasterChef Celebrity', Boris desvelaba cómo lo celebró Tamara. La hija de Isabel Preysler celebraba una gran fiesta en casa de su madre y Boris fue uno de los invitados al gran evento. "Fue una súper fiesta. Tamara organizó unas pantallas inmensas", contaba el escrito. En los vídeos que se filtraron, aparecen grandes personalidades como la infanta Elena y se puede ver cómo Boris aparece bailando con Isabel Preysler. "Lo he visto en Twitter y no me acordaba que hubiera bailado tanto. Qué bien fotografía la casa, ¿no encuentras? Esa casa sale fantástica, fue tan denostada hace años y mira lo bien que ha pasado el tiempo".

gtres

El showman acudía como anfitrión a la sobremesa de los hermanos Torres, y ahí se le ha vuelto a preguntar por su amiga Tamara Falcó. En concreto, sobre cómo tiene que ser el hombre que conquiste su corazón. "Tiene que entender que es una mujer con unas reglas muy determinadas, es una mujer muy disciplinada que cree mucho en su espiritualidad y todo eso hay que saber entenderlo y respetarlo", confesaba Boris.

gtres

El escritor, aunque asegura que no les ha comentado nada a su círculo más cercano, el hueco del corazón de Tamara, que tiene que ver con el amor, ahora mismo no está ocupado. "El candidato tiene que currárselo como ella se ha currado su éxito en 'Masterchef'", explica Boris.