Sigue la guerra entre los Pantojas y parece que nadie saca la bandera blanca y entierran el hacha de guerra. Los hemos podido saber por los medios, pero también por las indirectas y directas que manda Kiko por sus redes sociales. Uno de esos dardos venenosos fue la agria felicitación de cumpleaños del Dj a su hermana, Isa Pantoja. “No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo (…) No nos hablamos y no creo que lo haga, ya que me has fallado en lo más profundo de mi corazón”, escribía el cantante en su Instagram. Días después, el hijo de la Pantoja hablo en el programa 'Viva la vida' y confesó que ese texto fue un "error" y que lo que más deseaba en la vida era reconciliarse con Isa.

Respecto a la inminente reconciliación con su hermana, Kiko dijó que lo haría solo por una cosa: “Lo hago por mi madre en un segundo plano, lo hago por mí, por mi paz interior. Yo lo he intentado todo con mi hermana y al final hay que aceptar a cada uno como es y así ser feliz”. Tras estar los dos hermanos en el ojo del huracán, Kiko se ha propuesto dejar esas tiranteces y empezar el año con de manera positiva. “Mi plan estratégico para 2020 es hacer las cosas bien”, ha escrito Kiko Rivera en Instagram, revelando así su buen propósito para el nuevo año.