Sin duda, era el reencuentro más esperado por toda la audiencia de 'GH VIP 7'. Hugo Sierra subía, por fin, a la casa de Guadalix de la Sierra para reencontrarse con Adara Molinero, madre de su hijo. Y, aunque todos nos esperábamos que el encuentro iba a estar cargado de reproches, la pareja ha tenido una cordial charla en la que han podido hablar de su situación. A pesar de los nervios de Molinero, la ex azafata de vuelo no podía disimular su emoción en los ojos al volver a ver a Sierra. Hasta han terminado la conversación con un apasionado beso en el programa. Muy fuerte.

“Quería decirte algunas cosas. No vengo a reprocharte. Hay muchas cosas que me han dolido pero esas cosas las hablaremos fuera, tranquilos. Es una pena venir en esta situación porque yo soñaba otra cosa. Yo te defendí siempre”, comenzó Sierra la conversación. “Esto ha sido sin querer todo. ¿Tú realmente quieres tener aquí esa conversación?”, preguntó Adara.

“No me dejaste terminar. Yo te estaba defendiendo hasta ese momento. A Jorge le dije que la relación no era la mejor, pero que la extrañaba cada día más y que quería darte un abrazo”, respondió. “¿Quieres que hablemos?”, insistió Adara. “Hacemos lo que tú quieras. Yo estoy dolido y decepcionado y no te puedo decir que te dejé de amar. Te sigo queriendo. Eso no lo puedo evitar”, concluyó Hugo.