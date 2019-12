Estela le reprocha a Kiko que no haya sido sincero con ella

Sofía Suescun le ataca a Estela diciéndole que no sería nadie sin Kiko Jiménez

La gala de 'GHVIP 7' dio muchos grandes momentos. Sin duda, uno de los más esperados fue el reencuentro entre Estela Grande y Kiko Jiménez. La concursante ha tenido la última expulsada del concurso, y en su regreso a plató vivió un fuerte enfrentamiento con Kiko Jiménez. Estela Grande parece estar muy decepcionada con él después de que su marido, Diego Matamoros, le advirtiese que no debía fiarse de sus palabras. La ex concursante le ha reprochado a Kiko que no fuese más sincero con ella cuando entró a visitarla a la casa de Guadalix.

La entrada a plató de Estela Grande sorprendió a todos tras ver que ni ella ni Kiko se acercaban para saludarse. Una actitud extraña después de saber que para la mujer de Diego Matamoros, Kiko había sido "su Gran Hermano". "Todo lo que me faltó el martes fue su sinceridad", decía Estela para explicar el motivo por el que no se acercaba a su compañero. Parece que la ex concursante está muy dolida con él después de que Diego Matamoros le explicase que Kiko no se había portado bien con ella.

Por su parte, Kiko Jiménez aseguró que la intervención de Diego Matamoros el martes había sido "desproporcionaba" y le recalcaba que él nunca le ha fallado. "Me ha decepcionado tu comportamiento de estos días porque no me lo merezco", le decía. Además, le advertía que Diego había ido a realizar un polígrafo donde habló mal de Sofía Suescun. Un comentario que a Estela no le hizo nada de gracia ya que, según ella, no era el mejor momento para hablar de esas cosas. "Me hubiese cortado la mano por ti en este concurso. Yo sentí una tristeza enorme que pasó a enfado y luego decepción", explicaba Estela.

Para la ex concursante, el comportamiento de Kiko Jiménez durante su visita del martes no fue la acertada. Ella piensa que debería haber sido más sincero para no llegar a plató encontrándose otra realidad. Una afirmación con la que, la pareja de Sofía Suescun, no estaba de acuerdo, ya que para él, su visita debía servir para "darle cariño y apoyo".

Pero Kiko Jiménez no es el único con el que vivió un tenso momento, Estela Grande también tuvo que enfrentarse a Sofía Suescun. La novia de Kiko Jiménez le atacaba a Estela diciéndole que es y siempre será "una 'who'" y le indica que si "ha tenido protagonismo en algún momento ha sido gracias a Kiko Jiménez", por lo que "debería darle las gracias". Unas palabras de las que Estela ha querido hacer caso omiso.