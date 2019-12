Alejandra Rubio repasa algunos momentos de su infancia

La hija de Terelu Campos habla por primera vez de su hermano

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, ha compartido un nuevo capítulo en su canal de 'Mtmad'. En esta ocasión ha aprovechado para sacar su álbum de fotografías y recordar algunos momentos de su infancia. Desde la Semana Santa en Málaga hasta algunos momentos entrañables con su familia. Alejandra ha mostrado fotografías con sus seguidores y ha contado algunas anécdotas de cuando era pequeña. Además, también se ha acordado de su hermano y ha explicado cómo es la relación que mantienen actualmente.

Telecinco

Hasta el momento, la nieta de María Teresa Campos nunca había hablado en ningún sitio sobre su hermano mayor, Sergio. Él es fruto de la relación que mantuvo su padre antes de comenzar a salir con Terelu Campos. Alejandra ha confesado que no se acuerda mucho de cómo era convivir con él, ya que era muy pequeña. Sin embargo, ha recalcado que actualmente mantienen una magnífica relación. Pese a que ambos se llevan 13 años de diferencia, Alejandra ha admitido estar muy unida a él. "Le adoro porque es mi hermanito y tenemos una fantástica relación", ha explicado.

Entre sus recuerdos, Alejandra ha confesado que desde pequeña fue consciente de la repercusión que su familia tenía por estar metida en el mundo de la televisión. Además, ha compartido un vídeo donde se le ve diciéndole a los periodistas que no le hiciesen fotografías desde el balcón. "Cuando salía con mi madre me escondía detrás de ella o me tapaba la cara para no salir en las fotografías", ha recordado.

Alejandra ha confesado que tuvo una infancia muy feliz y ha querido terminar mandándole un mensaje muy cariñoso a toda su familia. "Amo a mi familia y a mis padres y los quiero mucho".