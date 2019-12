Helena y Hugo Sierra mantienen un duro enfrentamiento

La madre de Adara amenaza a Hugo Sierra con demandarle

La madre de Adara, Helena, ha acudido como cada jueves a 'GHVIP7' para defender a su hija. En esta ocasión, ha tenido que ver cómo Hugo Sierra ha decidido volver al programa para tener un encuentro con Adara y ver si pueden arreglar sus diferencias. Ya en ese momento, Helena se ha preguntado si Hugo ha sido capaz de acudir a verla sin recibir ninguna recompensa económica por ello. De esta forma, Helena echaba en cara a Hugo que hubiese acudido a algunos platós de televisión y hubiese realizado entrevistas a algunas revistas para hablar de su relación sentimental a cambio de dinero.

Telecinco

Por lo visto, en la última entrevista realizada, Hugo Sierra no habló muy bien sobre la madre de la concursante de 'GHVIP 7'. Unas declaraciones que Helena ha confesado que no entendió. Al entrar en plató, la tensión entre ambos empezó a ser cada vez mayor. Jordi ha sido el encargado de poner de manifiesto que Helena y Hugo no se habían saludado.

"Esperaba que al menos me hubiese saludado, pero si no le ha salido...", ha indicado Helena. Hugo Sierra ha explicado qué le ocurre con la madre de su actual pareja, Adara. él piensa que desde hace un tiempo Helena ha tenido una clara "tendencia a acatarle". Además, ha dicho no entender por qué quiere dejarle mal diciendo que ha ido cobrando a los programas de televisión. "¿Qué te interesa si he ido cobra o no? Fue algo simbólico y lo donaré", ha argumentado.

Telecinco

Sin embargo, Helena ha estallado contra Hugo y le ha amenazado con demandarle si vuelve a nombrarla en alguna de sus entrevistas. Para ella, el momento en que todo cambió fue cuando Hugo decidió hablar con Dinio. "En el momento en el que hablaste con Dinio de una cosa muy íntima de mi hija ya me lo dijiste todo, ¿te queda claro?", le ha explicado a Hugo.

Por su parte, Hugo ha recalcado que jamás le haría daño a Adara y que, por suerte, es algo que solo debe demostrarle a ella. Una afirmación con la que parece estar de acuerdo Helena. "Has conseguido lo que querías", ha terminado diciendo la madre de Adara que ha acabado muy alterada en plató.