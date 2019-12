Esta vez te lo vamos a poner fácil y vamos a decirte, directamente, cómo se llama... ¡La famosa que ves en la foto es Jelena Noura! Y ahora seguro que estás pensando: "No tengo ni idea de quién es", pero sí, lo sabes y la conoces muy bien, pero quizá no por su nombre real. Esta famosa tiene ahora 24 años y es conocida no, conocidísima, por su trabajo como modelo, y le ayuda mucho su apellido. Sí, tiene uno de los apellidos más reconocidos del panorama internacional de la moda... ¿Ya sabes de quién se trata?

Tiene dos hermanos menores que también se dedican a la moda y precisamente junto a su hermana ha desfilado sobre las pasarelas de Victoria's secret.

instagram

Hace unos años confesó sufrir la enfermedad de Hashimoto, más conocida como Tiroiditis crónica, una afección causada por una reacción del sistema inmunitario contra la glándula tiroides que trae como consecuencia una disminución de la función tiroidea (hipotiroidismo).

Un vídeo en el que se defendía del ataque machista de un hombre se volvió viral y fue de lo más elogiada por su reacción... ¿Te acuerdas? ¡Venga, que ya lo tienes!

instagram

En cuanto a su vida amorosa, la hemos visto de la mano de rostros como Zayn Malik, pero el último conocido ha sido Tyler Cameron. Ya lo sabes, ¿verdad? En efecto, ¡es Gigi Hadid!