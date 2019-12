Antonio David Flores se viste con un diseño de Cósima

Cósima Ramírez hace un desfile improvisado con sus invitados

La velada de 'Ven a cenar conmigo: Gourment Edition' acabó con un desfile organizado por la anfitriona de la noche, Cósima Ramírez. La hija de Agatha Ruíz de la Prada quiso que sus invitados pudiesen experimentar lo que es desfilar con un diseño hecho por ella. Una propuesta que, sin embargo, no pareció terminar de convencer a sus invitados. Aunque al final todos acabaron accediendo a ponerse alguno de los atuendos que Cósima había sacado para ellos. Un desfile en el que pudimos ver a Pablo Carbonell, Antonio David Flores y Lucía Bosé darlo todo.

Cuatro

"Quiero que os 'agathicéis'", ha sido la premisa que ha puesto Cósima Ramírez para que sus invitados desfilasen. Pese a no estar muy convencidos, al final todos han escogido los mejores diseño para poder estar en la pasarela improvisada que había organizado Cósima.

Antonio David Flores quiso darlo todo y no dudó en ponerse todos los complementos que encontró desde unas gafas y una peineta hasta globos para simular que tenía pecho e incluso se quiso pintar los labios. Aunque a pesar de parecer que estaba pasándolo bien luego confesó que para él el final de la fiesta "ha sido infumable. Puro estrés". Además, una de las cosas que no le gustó es que Cósima no participase. "Me hubiese encantado que ella hubiese participado con nosotros, que se hubiese integrado, que se hubiese disfrazado y no lo ha hecho", ha contado a las cámaras.

Por su parte, Lucía Bosé parecía estar pasándoselo muy bien. Ella ha optado por llevar un chaleco repleto de bolas de Navidad. "Soy la virgen de las pelotas", ha contado ella misma después de verse así vestida. Una cena a la que le ha querido dar un diez y que ha acabado encantándole."Hay que tener coraje para desfilar a los 88 años", ha dicho refiriéndose al momento en el que ha tenido que salir a mostrar su conjunto.

Cuatro

Por último, Pablo Carbonell optaba por llevar un vestido de nubes muy parecido al traje que ya había decidido llevar para la cena. Además, ha confesado que le encanta el "universo Agatha" y que incluso está pensando en que ella y Cósima sean las encargadas de "preparar el vestuario de su gira".

Una noche que ha terminado de una forma muy original aunque, para Antonio David, ha sido "muy cutre". El ex concursante de 'GHVIP 7' ha acabado admitiendo que se esperaba otra cosa en esa velada.