Sofía Suescun y Kiko Matamoros viven un tenso encuentro

Kiko Matamoros no quiere compartir plató con Sofía

La exconcursante de 'Supervivientes', Sofía Suescun, ha protagonizado un tenso encuentro con Kiko Matamoros en el plató de 'Viva la vida'. Sofía Suescun ha estallado contra el colaborador después de saber que él no quería compartir el mismo plató que ella. Una actitud que ha reconocido no entender y que no ha sentado nada bien a la exconcursante de 'Gran Hermano'. Por su parte, Kiko Matamoros ha aparecido en plató para dar sus explicaciones y advertirle a Sofía que lo mejor es que no hable más de él. Una situación que ha provocado un tenso encuentro entre los dos.

Sofía Suescun ha entrado a plató para hablar del encuentro entre Estela Grande y Diego Matamoros. Sin embargo, lo que no esperaba es que al final tuviese un tenso enfrentamiento con su padre, Kiko Matamoros. "No entiendo por qué no quiere estar en plató", ha dicho Sofía al ver que el colaborador abandonaba su asiento para no coincidir con ella.

Por su parte, Kiko Matamoros ha pedido que se le respete y que no quiere estar en el mismo espacio que ella. Sofía no entiende qué ha sucedido y ha explicado que su novia y él "dejaron tirados a unos diseñadores" al enterarse de que ella "también formaba parte del desfile". Una actitud que la novia de Kiko Jiménez no comprendió ya que ella asegura no tener nada en contra de Kiko Matamoros.

"Ten cuidadito con lo que dices", ha indicado Kiko Matamoros. El colaborador ha advertido a Sofía y le ha amenazado con sentarse a contar todo lo que ha pasado entre ellos si sigue hablando. Sofía le ha tachado de "agresivo" y ha asegurado que "cada vez se parece más a su hijo".

El conflicto entre ellos surgió hace un tiempo después de que Kiko Matamoros dejase entrever que él y Sofía habían tenido algo más que una amistad en el pasado. Una afirmación que Sofía Suescun ha negado en todo momento. Sin embargo, el colaborador sigue sembrando la duda. "Por respeto a mi pareja no quiero hablar de otras relaciones", ha sentenciado.