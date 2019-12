Antonio David Flores asegura que si Rocío Carrasco le necesita él estará ahí para ayudarla

El ex concursante de 'GHVIP 7' piensa que Rocío Carrasco "es buena madre"

El ex concursante de 'GHVIP 7', Antonio David Flores, ha decidido acudir a 'Sábado Deluxe' para desvelar algunos secretos que mantenía guardados. El ex concursante ha reaparecido en el programa muy emocionado de poder volver a Telecinco, cadena que fue su casa durante muchos años. Antonio David ha reconocido tener "muy buenos recuerdos" de todo lo vivido en esos pasillos. Ahora, vuelve a la que fue su casa en otro tiempo para contar toda la verdad en una entrevista íntima donde han querido preguntarle sobre todas las polémicas que le han estado rodeando durante todos estos años.

Telecinco

Antonio David Flores ha hablado sobre la relación que mantiene con sus hijos. "Mis hijos no han tenido la vida que a mí me hubiese gustado en casa de su madre", ha admitido. El ex marido de Rocío Carrasco ha asegurado que él siempre ha querido dar "su vida" por ellos. "Con 12 años Rocío ya quería venirse con su padre", ha asegurado.

Una de las afirmaciones que más ha sorprendido es saber que Antonio David Flores ayudaría sin pensarlo a Rocío Carrasco si ella lo necesitase. "Si Rocío Carrasco me llama diciendo que tiene un problema, tardo dos minutos en estar en su casa", ha afirmado con rotundidad.

Antonio David Flores ha recordado cómo su hija se preocupaba por su hermano desde muy pequeña cuidándole en todo momento. El ex concursante de 'GHVIP 7' ha explicado que Rocío Flores llevaba un papel con los medicamentos que su hermano estaba tomando cuando se ponía malo, ya que su madre no lo hablaba con él.

Además, ha asegurado que nadie puede hablar sobre la educación que ha dado a sus hijos porque ninguno ha estado en su casa viéndolo. De hecho, ha indicado que su hija Rocío le ha confesado que "todos aquellos que dicen ser amigos de Rocío Carrasco no los ha visto en su vida ".



Por otra parte, Antonio David Flores se siente muy orgulloso de su hija y del papel que ha realizado como su defensora mientras él participó en el concurso de 'GHVIP'. Aunque no ha querido ver ningún vídeo ha afirmado que todo el mundo le ha dicho "que no podría tener mejor defensora que ella".

Telecinco

Pese a todos los conflictos, Antonio David Flores ha afirmado que piensa que Rocío Carrasco es una buena madre. Él piensa que al igual que durante su concurso le "faltó la vida" al no poder estar con sus hijos, Rocío debe de haber estado pasándolo mal durante estos siete años.