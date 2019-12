Antonio David Flores vive un tenso encuentro con Kiko Jiménez

María Patiño tiene intervenir en el enfrentamiento

El ex concursante de 'GHVIP 7', Antonio David Flores, ha acudido a 'Sábado Deluxe' para hacer frente a las polémicas que han surgido tras su concurso. El ex concursante se ha enfrentado al que fue su compañero de reality, Kiko Jiménez. Antonio David Flores ha visto los vídeos con las declaraciones que Kiko hizo tras su salida del concurso. Una situación que no fue del agrado de Antonio David y que ha causado que la buena relación que existía entre ellos en la casa se haya esfumado. Ambos han protagonizado un tenso enfrentamiento en el que ha tenido que intervenir María Patiño.

Telecinco



Antonio David Flores no entiende cómo Kiko Jiménez ha pasado de ser un amigo dentro de la casa de Guadalix a hablar mal de él tras su salida. Antonio David Flores se ha sorprendido al ver que Kiko Jiménez ha dicho estar del lado de Rocío Carrasco en el conflicto de su hija. "¿De verdad alguien se cree a este tío?", ha contado Antonio David.

El ex marido de Rocío Carrasco ha asegurado que Kiko Jiménez "no tiene ni idea de nada" y no sabe "con quién se está enfrentando". Además, ha asegurado que si ve el mínimo resquicio para que pueda llevarlo al juzgado por todo lo que ha hecho, lo hará.

María Patiño también se ha tenido que enfrentar a Kiko Jiménez para pedir que respetarse el turno de palabra. La presentadora le ha pedido que no interrumpiese y que tendría su momento para "examinar a sus compañeros" como ha hecho otras veces. Sin embargo, también le ha pedido que deje que sea el público quien les "examine".

Antonio David Flores ha continuado con su opinión y ha acusado a Kiko Jiménez de haberse "aprovechado" de una niña de 20 años mientras que dentro de la casa de Guadalix no fue capaz de decirle nada a él. "Eres un cagao", le ha indicado,

Está afirmación ha hecho que Kiko Jiménez salte y se acercase a plató para estar más cerca de Antonio David Flores. Un tenso momento en el que ha tenido que intervenir la presentadora para frenar a Kiko Jiménez y tranquilizarlo. "No vendes nada sin hablar de Rocío Carrasco", le ha increpado a Antonio David.

Telecinco

Después de este conflicto, Kiko Matamoros ha resaltado que durante la publicidad ha ocurrido "algo insólito" y es que, según él, nunca había visto algo así en el tiempo que lleva en plató. "El público ha ovacionado a Antonio David Flores", ha explicado. Para él, esta es una clara señal de lo mucho que siguen queriendo al ex concursante y que se ha convertido en "el gran vencedor".