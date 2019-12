Ares Teixidó supera su ruptura viajando a Filipinas con su ex pareja

La ex concursante de 'GHVIP' ha querido celebrar una despedida de solteros "del revés"

La ex concursante de 'GHVIP', Ares Teixidó, ha revolucionado las redes sociales al mostrar la manera original en la que ha querido hacer frente a su ruptura sentimental. Y es que Ares ha optado por realizar una curiosa "despedida de solteros del revés", como ella misma ha descrito a sus seguidores de Instagram. Parece que la relación entre Ares Teixidó y Albert Estragues ha llegado a su final, aunque ambos han querido acabar en buenos términos realizando juntos un viaje para poder despedirse de manera amistosa y dar así por cerrada su relación.

Instagram

Ares Teixidó ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde se le podía ver realizando un viaje a Filipinas. Lo que nadie esperaba es lo que la ex concursante de 'GHVIP' anunciaría a su llegada. "Estamos de despedida de solteros. Hay gente que la hace para casarse y nosotros la estamos haciendo para separarnos, porque así somos nosotros", ha explicado a través de un vídeo en Instagram.

Según Ares, los motivos de su ruptura se deben, sobre todo, a que el amor entre ambos no ha sido suficiente para superar ciertos impedimentos. "Circunstancias , momentos, realidades paralelas. Hay factores que no se pueden controlar. Es mejor así", ha indicado.

Instagram



Lo cierto es que lo que más lamenta es que Albert para ella era uno de sus mejor amigos y ahora la cosa no podrá ser igual entre ambos. Filipinas es un destino al que siempre quisieron ir juntos y que escogieron porque pensaban que así podría salvarse su relación. Sin embargo, no ha sido así y lo han utilizado como un medio para poder despedirse. Aún así no estarán todo el rato juntos y es que solo coincidirán dos días allí, después él se marchará y Ares se quedará más tiempo.

Instagram

Esta manera original de superar una ruptura es algo que ha sorprendido mucho a sus seguidores y han querido mandarle muchos mensajes de apoyo. Lo cierto es que la mayoría apoya esta iniciativa y piensan que es una manera muy bonita de terminar bien una relación con alguien que ha sido muy especial para ti.