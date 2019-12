Anabel Pantoja y Belén Ro se manifiestan por Mila

Ha sido, probablemente, la concursante de 'Gran Hermano' que más se ha quejado en la historia del 'reality'. Ha amenazado con abandonar en innumerables ocasiones y ha llorado casi tanto como reído, pero ha conseguido ganarse a parte de la audiencia y por eso ha llegado hasta la gran final. ¡Mila Ximénez es finalista de GH VIP 7! Contra todo pronóstico (porque ella misma gritaba a los cuatro vientos que no sabía por qué había entrado en la casa) se ha hecho con una plaza para la final y ahora todo está en manos del público.

En esta aventura, Jorge Javier se ha convertido en el motor y sustento de la colaboradora, siendo el principal motivo por el que ha luchado hasta el final. Él mismo aseguraba que "Para Mila, 'Gran Hermano' va a ser una de las mejores experiencias de su vida", aunque ella todavía no pueda verlo. Y como el presentador, muchos de sus compañeros de 'Sálvame', como Rafa Mora, Kiko Hernández, Anabel Pantoja o Belén Rodríguez. Estas últimas, precisamente, han asistido a una manifestación en las calles de Madrid para pedir a España que llamen para hacer ganadora a Mila Ximénez.

Eso sí, no ha terminado de convencer a todos sus compañeros... Algunos como Kiko Hernández estarían dispuestos a cualquier cosa por verla ganar: Se ha puesto a disposición de sus seguidores y ha revelado que está dispuesto a que ellos le pongan alguna condición o reto que deberá cumplir en caso de que Mila sea la ganadora del concurso. Aún así, este anuncio tiene algunos requisitos y es que, evidentemente, "no haré cosas que no tengan sentido como tirarme de un puente o mostrar carne", ha advertido.

Pero otros la han criticado duramente, como es el caso de Belén Esteban. "No me gusta cómo estoy viendo a Mila, y tengo que ser justa, por muy amiga que sea", confesaba hace unas semanas sobre el concurso de su compañera y amiga Mila Ximénez, y hasta pidió su expulsión. ¿Cómo se lo tomará cuando salga?