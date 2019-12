La novia de Kiko Matamoros tendría "celos empedernidos" por Sofía, según Makoke

Makoke da su opinión sobre la relación entre Matamoros y Sofía Suescun

La colaboradora de 'Viva la vida', Makoke, ha hablado en el programa sobre Kiko Matamoros y Sofía Suescun. La ex concursante de 'GHVIP' ha querido dar su opinión acerca del motivo por el cual Kiko Matamoros no quiere estar en el mismo plató que Sofía Suescun, un hecho que sorprendió el otro día a Sofía. Ambos tuvieron un encontronazo en plató debido a que Sofía no entendía el motivo por el cual Kiko Matamoros parecía estar en contra de ella. Ahora, Makoke ha hablado para contar todo lo que ella sabe sobre este asunto.

Telecinco

"Kiko Matamoros miente", es lo primero que ha querido decir Makoke. La colaboradora tiene una teoría por la cual Matamoros no querría estar en el mismo plató que Sofía. "Kiko miente en decir que no está por respeto a su novia", ha indicado.

Makoke ha afirmado que no le parece bien que Kiko Matamoros "oculte la verdad" de esa manera. Según ella, la novia del colaborador de 'Sálvame', Marta López, tiene unos "celos empedernidos" hacia Sofía. Un sentimiento que Makoke piensa ha sido inducido por Kiko Matamoros. La colaboradora ha explicado que, seguramente, los celos de Marta sean provocados porque Kiko Matamoros le ha dicho cosas acerca de Sofía.

Por su parte, el novio de Sofía, ha hablado para explicar que ella lo ha estado pasando muy mal tras ver la actitud que Matamoros ha tenido con ella.

Telecinco

Lo cierto es que Kiko Matamoros parece no querer compartir el mismo espacio que Sofía. De hecho, la ex concursante de 'Gran Hermano' contó en 'Viva la vida' que Marta López había "dejado tirados" a unos diseñadores tras conocer que ella también desfilaría. Una serie de comportamientos que ella sigue sin comprender.