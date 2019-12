Muere el rapero Juice Wrld a los 21 años de edad

De momento, se desconocen los motivos del fallecimiento

El rapero internacional, Juice Wrld, ha fallecido a los 21 años. Todo sucedía a raíz de sufrir una convulsión en el aeropuerto Midway de Chicago. El rapero estaba llegando a Chicago desde California. A su llegada, según han informado medios internacionales, el rapero sufrió una serie de convulsiones. Además, según fuentes policiales, cuando llegaron los servicios sanitarios se encontraron a Juice sangrando por la boca y decidieron trasladarlo inmediatamente al hospital. De momento, se desconocen los motivos exactos del fallecimiento.

Gtres

El mundo de la música está de luto después de conocer que Jarad Anthony Higgins, nombre real del rapero, empezó a encontrarse mal al llegar al aeropuerto de California. En su traslado al hospital seguía consciente, aunque finalmente no se pudo hacer nada por el joven de 21 años.

Juice Wrld alcanzó la fama en 2018 gracias a su álbum "Goodbye and Good Ridddance". Desde entonces, había tenido una carrera llena de éxitos. De hecho, este año había ganado el premio Billboard Music Awards a mejor artista nuevo. Una categoría en la que estaba nominado con otros grandes artistas como Dua Lipa, Ella Mai, Lil Baby y Bazzi.

Su canción "All girls are the same" se ha convertido en todo un hit. De hecho, Lil Yachty decidió hacer un remix de ella que consiguió triunfar. Algunos raperos como Killy han querido mostrar sus condolencias ante la triste noticia escribiendo "descansa en paz" a través de su cuenta de Instagram.

Rest In Peace Juice Wrld 😖🙏🏼 — KILLY ☠️ (@killy) December 8, 2019