La colaboradora de televisión está haciendo unas últimas semanas bestiales. Y es que, a pesar de haber empezado con mal pie dentro del concurso, Alba Carrillo se fue integrando poco a poco dentro de la casa. Hace días que venía pidiendo saber noticias de su familia y de Santi. Y, por fin, en el último Debate le han concedido esta petición. La colaboradora de 'Ya es mediodía' ha recibido un bonito mensaje de Santi Burgoa, su pareja, y el apoyo incondicional de Lucía Pariente, su madre e incondicional compañera de aventuras. Atentos a sus palabras.

Telecinco

"Estoy orgulloso de ti. Todo está perfecto fuera. No tengas ninguna duda de mi. Confía. Sigue siendo como eres: Leal, honesta, sincera y divertida", fueron las palabras que le dedico Santi dejando a la modelo completamente rota y emocionada. "Te echo tantísimo de menos. Te espero siempre. Te quiero", concluyó el mensaje.

Telecinco

"Me esperan todos, no me lo puedo creer. Estoy tremendamente emocionada ahora mismo", lloró Carrillo, después de recibir tanto un emotivo mensaje cargado de ánimo de su madre, Lucía Pariente, como noticias de su pareja. "Tengo que digerirlo, me va a estallar el corazón. Para mí, ya he ganado hoy", añadió completamente destrozada. "Necesitaba mucho las palabras de mi madre. Ella es mi cómplice y mi mejor compañera de aventuras. Me conoce mejor que nadie. Por eso, es la que mejor me podía defender sin duda", concluyó.