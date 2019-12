A pesar de que entraron como grandes amigos dentro del concurso, Mila Ximénez está muy decepcionada con el maestro Joao. Y es que para la colaboradora de televisión el adivino no ha supuesto nada en su concurso. Lo cierto es que el apoyo que el vidente le ha dado siempre a Adara, le ha molestado mucho a la periodista del corazón porque no entendía porque con ella no era igual. No obstante, su relación en la casa de Guadalix de la Sierra siempre ha estado llena de altibajos que han sabido resolver sin problemas. Veremos cómo termina esta relación cuando salga de la casa Ximénez.

Telecinco

"Cuando pienso en él como concursante no me produce absolutamente nada. Tengo muy pocos recuerdos agradables y, sin embargo, tengo un recuerdo muy desagradable de cuando le nominé y le oí decir una cosa.... Ahí me di cuenta que en el fondo no nos fiamos el uno del otro y, en el reality, no me ha aportado nada, absolutamente nada", comentó Mila Ximénez en el confesionario.

Mediaset

"Lo mismo estaba amargada por eso", ha contestado visiblemente sorprendido y un poco enfadado el vidente por las palabras de su supuesta amiga dentro de la casa. "Es una concursante que la tengo en gran valía, pero si es su opinión esa me parece muy triste", sentenció a la vez que reconocía que siempre ha estado a su lado y le ha apoyado cuando ella más lo ha necesitado.